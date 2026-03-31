Тюменцы посоревнуются с 16-ю спортсменами-олимпийцами

16 чемпионов и призеров Олимпийских игр примут участие в XIII Югорском лыжном марафоне. Заявки на участие в соревнованиях подали и более 200 тюменцев. Спортсмены и любители отметят в рамках марафона 20-летие побед российских атлетов на Олимпиаде в Турине 2006 года – этому событию посвятят ретро-гонку. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске 4 и 5 апреля при поддержке ВТБ.

На старт выйдут звёзды лыжных гонок и биатлона, чьи имена вошли в историю отечественного спорта. Среди них трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова, двукратные обладательницы золотых медалей Светлана Ишмуратова и Ольга Зайцева, чемпионы Альбина Ахатова, Светлана Слепцова, Евгения Медведева-Арбузова, Наталья Баранова-Масалкина, Лариса Куркина, Юрий Кашкаров; а также призеры Олимпийских игр Алёна Сидько, Николай Круглов, Павел Ростовцев, Иван Черезов, Михаил Ботвинов, Василий Рочев, Иван Алыпов. Участники и зрители Югорского лыжного марафона смогут пообщаться и посоревноваться с выдающимися спортсменами. А ретро-гонка позволит вспомнить яркие моменты туринской Олимпиады, ощутить спортивный дух и мастерство легендарных атлетов.



"Когда на старт выходят олимпийские чемпионы, возрастает уровень азарта, яркость эмоций и цена победы. Этой возможностью единой гонки с легендами спорта и славится Югорский лыжный марафон. Ретро-гонка в честь 20-летия побед в Турине добавит событию особую атмосферу, продемонстрирует связь времен и поколений, преемственность спортивных традиций и нацеленность на победу", – отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.



"Олимпиада-2006 стала одной из самых результативных для российских спортсменов, прославив их имена. Когда мы побеждали в Турине, многие сегодняшние любители ещё не покоряли свои трассы. Теперь есть повод встретиться, отметить юбилей и пройти ретро-гонку вместе. Доставайте с балкона свои лыжи, возможно даже алюминиевые или бамбуковые палки из прошлого! Создадим новую главу в истории лыжного спорта", – прокомментировал Евгений Дементьев, олимпийский чемпион, директор Югорского лыжного марафона.



Югорский лыжный марафон входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России. В прошлом году на старт вышли более 3,8 тыс. человек. Лучшее время – 1 час 58 минут 45 секунд – показал олимпийский чемпион Сергей Устюгов.