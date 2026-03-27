Первенство по боулингу впервые проведут в Тюменской области

29 марта в боулинг-центре "Бруклин Боул" впервые состоится первенство Тюменской области по боулингу. Начало соревнований — в 09:00.

Участниками станут юноши и девушки в двух возрастных категориях: до 13 лет и до 19 лет. Спортсмены разыграют награды в личных и парных соревнованиях. Всего на старт выйдут более 30 юных тюменских спортсменов.

Президент федерации боулинга Тюменской области, вице-президент федерации боулинга России Вадим Коряков:

Тюменская федерация, начиная с 2017 года, максимально развивает индустрию боулинга по всей стране. В 2024 году после серьезной работы по подготовке профессиональных тренеров и созданию площадки для тренировочного процесса федерация организовала детскую школу, где сейчас занимаются более 50 молодых дарований. В прошлом году регион впервые провел первенство России и занял 1 место по численности спортсменов и в медальном зачете.

Тюменские спортсмены не собираются отдавать пальму первенства в этом году. Помимо региональных соревнований несколько спортсменов готовятся к выступлению на первенстве мира за сборную России, которое пройдет в этом году.

"Наблюдается очень хорошая динамика развития боулинга в целом и интереса детей и родителей к нашей школе. Уверен, что проведение Первенства Тюменской области со временем добавит в копилку региона мастеров спорта и чемпионов соревнований самого высокого уровня", — заключил Вадим Коряков.