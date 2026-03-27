Тюмень закроет лыжный сезон в ближайшую субботу

В Затюменском парке еще не растаял весь снег, поэтому 28 марта горожане там проведут официальное закрытие лыжного сезона, организаторы надеются на благоприятствующую этому мероприятию погоду.

Праздник лыжных гонок будет посвящён памяти ветерана спорта В. М. Ковязина — человека, чей вклад в развитие лыжного движения в Тюмени невозможно переоценить. В этот день на старт выйдут спортсмены разных возрастов, чтобы сразиться за медали и показать свою лучшую форму.

В 9:45 - торжественное открытие. В 10:00 — старт для самых юных участников. Мальчики и девочки 2014–2016 годов рождения преодолеют дистанцию в 1,6 км. В 12:00 — главная гонка дня: на трассу длиной 3 км выйдут мужчины и женщины в возрастных категориях от 18 до 40 лет и старше.

Гонки пройдут в свободном стиле, а победители и призёры в личном зачёте будут награждены медалями и почётными дипломами.

Подать заявку на участие можно в спортшколе №2 (Луначарского, 10) сегодня до 15:00. Не забудьте взять медицинскую справку и согласие на обработку персональных данных.