"Тюмень" встретится с "Динамо" из Ставрополя впервые в 21 веке

В эту субботу на стадионе "Геолог" состоится матч LEON-Второй лиги "А", где тюменская команда примет ставропольское "Динамо". Для "Тюмени" это первая встреча с южанами в XXI веке. В составе гостей когда-то играли знакомые местным болельщикам футболисты — Хасан Мамтов, Анатолий Бессмертный, Дмитрий Бушманов, а также нынешний вратарь тюменцев Никита Янович.

Обе команды пока не одержали побед во втором этапе сезона, поэтому матч, который начнётся в 14:00, особенно важен. Болельщиков приглашают на стадион с 13:00, где до игры и в перерыве пройдут различные активности. Билеты доступны онлайн и в точках продаж kassy.ru в ТРЦ "Гудвин", ТРЦ "Солнечный" и ТЦ "Зелёный берег". Особое внимание — сектор "С - Сибур", где разыгрываются призы.

0+