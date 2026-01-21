Мотогонщик из Тюмени завоевал серебро на башкирском льду

Мотогонщик и тренер тюменской спортшколы "Старт XXI век" Алексей Утусиков завоевал медаль престижного Кубка Федерации, соревнования проходили в башкирском городе Мелеуз при участии сильнейших спортсменов страны, сообщает депспорта ТО.

Тюменскую область на престижном старте представляла сборная команда спортшколы "Старт XXI век". Борьба за пьедестал развернулась невероятно острая и продемонстрировала волю спортсменов. После первого гоночного дня Утусиков делил второе место с представителем Саранска. По итогам второго дня тройка лидеров набрала одинаковое количество очков. Судьбу пьедестала решил суперзаезд, где тюменский спортсмен проявил хладнокровие, характер и волю к победе, финишировав первым и закрепив за собой итоговое второе место в общем зачете.

Заключительный этап всероссийских соревнований по мотогонкам на льду пройдет 21-22 февраля в городе Вятские Поляны.