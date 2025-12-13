МФК "Тюмень" сыграет с "Кристаллом" из Санкт-Петербурга

МФК "Тюмень" проведет 14 тур российской БЕТСИТИ Суперлиги на домашней площадке. С "Кристаллом" из Санкт-Петербурга.

Соперники ранее провели 15 матчей. В восьми "Тюмень" одержала победу, в шести - проиграла, еще была одна ничья.

В нынешнем сезоне команды встречались в первом туре в Санкт-Петербурге в августе. В городе на Неве дважды победили хозяева: со счетом 3:2 и 1:2. Поэтому тюменцы заряжены на реванш.

Сейчас "Тюмень" на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги с 44 заработанными игровыми баллами. "Кристалл" - на восьмом с 35 баллами.

Матчи пройдут в СК "Центральный" 13 и 14 декабря, начало в 15.30 часов. В прямом эфире игры покажет телеканал "Тюменское время", включайте 21 кнопку кабельных операторов за пять минут до начала матчей, - сообщает Вслух.ру.

6+