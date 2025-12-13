Курение - один из главных факторов риска развития онкологии

43-летний тюменец заметил кровь при мочеиспускании и обратился к врачу по месту жительства. У него заподозрили онкологическое заболевание и направили в Медицинский город, где диагностировали рак мочевого пузыря 4 стадии.

Пациент прошел 7 курсов химиотерапии, что позволило достичь определенного патоморфологического ответа: опухоль уменьшилась в мочевом пузыре примерно на 15%.

"В результате проведенного лечения мы решили прооперировать пациента, провели обширное хирургическое вмешательство с удалением мочевого пузыря, простаты и лимфатических узлов. Одномоментно была выполнен илеокондуит – урестома по Брикеру, который представляет собой резервуар из тонкой кишки, введенный на переднюю брюшную стенку и находящийся в организме пациента постоянно", - рассказал Артем Александрович Кельн, врач-онколог отделения онкоурологии Медицинского города.

Химиотерапия оказала влияние на метастазы в лимфоузлы, но минимально повлияла на опухоль мочевого пузыря, что подчеркивает важность своевременного хирургического вмешательства. Каждые 3 месяца мужчина будет проходить контрольное обследование в Медицинском городе.

Курение является одним из основных факторов риска развития онкологических заболеваний. Эксперты сообщают, что ежегодно более 50% всех случаев смертности от онкопатологий связано с табачной интоксикацией, сообщает АиФ-Тюмень.