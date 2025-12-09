Тюменский "Рубин" сыграет с саратовским "Кристаллом"

Сегодня в рамках OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ тюменский "Рубин" примет саратовский "Кристалл". Матч начнётся в 19:00.

"Рубин" в турнирной таблице занимает 12-ю позицию, имея в активе 40 очков. "Кристалл" располагается на 28-м месте с 23 очками.

В предыдущей очной встрече 27 ноября в Саратове сильнее оказались тюменцы, одержав победу со счётом 2:0.