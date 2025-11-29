МФК "Тюмень" сыграет на Кубке лиги по мини-футболу в Кемерово

МФК "Тюмень" примет участие в финальном турнире БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу в Кемерово. По графику тюменцы сыграют 23 декабря с "ИрАэро", 24 декабря – с "Газпром-Югрой". Билеты для болельщиков уже поступили в продажу, они рассчитаны на игровой день, то есть два матча. Вся информация есть на официальном сайте.

Напомним, что в первых двух турах Кубка лиги МФК "Тюмень" проиграл "Газпром-Югре", "Синаре" и "Ухте". При этом со счетом 5:2 победил "Торпедо".

На следующей неделе МФК ждет домашний тур БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу. Соперником выступит "Новая генерация" из Сыктывкара, - сообщает Вслух.ру.