"Тюмень сильная" съездила в Краснодон, Кизляр и заявила о себе на форуме "Россия – спортивная держава"

Проект "Лаборатория силы" реализуется в Тюменской области при поддержке губернатора Александра Моора: с помощью специального автомобиля "Тюмень сильная" в муниципалитетах области проводят выездные спортивные мероприятия. Этой осенью команда "проекта во главе с президентом федерации силового экстрима Тюменской области Александром Калиным занималась популяризацией спорта в том числе за пределами региона.

Участники проекта во главе с Калининым на спецавтомобиле доставили гумпомощь в Краснодон участвовали в проведении соревнований "Сила Кавказа" в дагестанском Кизляре, презентовали проект на международном форуме "Россия – спортивная держава" министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву и получили от него высокую оценку – среди участников форума также был президент России Владимир Путин.

"Этот месяц стал настоящим испытанием на прочность и подтверждением эффективности проекта. Мы везли не только оборудование, но и идею здорового образа жизни, дух соревнований и частичку тюменской силы и доброты. От гуманитарной миссии до международного форума – везде наш автомобиль был желанным гостем и центром притяжения", - отмечают "силовики".