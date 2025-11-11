Спортсмены ЦПСР и ССК стали победителями соревнований "День выносливости" в Тюмени

Фото: Федерация лёгкой атлетики Тюменской области

В Тюмени в легкоатлетическом манеже 8 ноября прошли открытые соревнования по лёгкой атлетике "День выносливости", посвящённые памяти Сергея Апарина - выдающегося тренера Тюменской области, наставника множества талантливых спортсменов и настоящего энтузиаста лёгкой атлетики.

В рамках мероприятия был учреждён специальный приз памяти Сергея Апарина для победителей в абсолютном зачёте на дистанции 1000 метров - и обладателями Кубков памяти стали ученики самого Сергея Иннокентьевича, спортсмены Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Татьяна Федосова (результат - 3:04.8) и Павел Механошин (результат - 2:36.3).

В соревнованиях приняли участие 179 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В будущем данные старты будут проводится ежегодно.