Тюменский ФК "Тюмень" переживает непростые времена

За последние полгода в футбольном клубе "Тюмень" произошли тренерские перестановки. После вылета из первой лиги, свой пост покинул Игорь Меньщиков. По мнению тюменского комментатора Дмитрия Рыбьякова, на результаты команды повлияли не только объективные сложности – перед стартом сезона 16 игроков ушли в другие клубы из-за более высоких зарплат, – но и невезение: нередко решающие мячи пропускались на последних минутах матчей.

На смену Меньщикову пришел Сергей Попков, перед которым стояла задача вывести команду на новый уровень. Однако уже к середине октября он также покинул пост главного тренера – поводом стала серия из шести матчей без побед, включая поражение от владикавказской "Алании" со счетом 0:2. Примечательно, что Попков ушел с тренерской позиции прямо во время игры, а после матча официально объявил об отставке.

Сейчас обязанности главного тренера исполняет Тимур Касимов, ранее входивший в тренерский штаб. Руководство клуба считает, что если ему удастся сохранить команду в золотой группе по итогам осенней части чемпионата, то он продолжит работу уже без приставки "и. о.". В противном случае будет приглашен новый специалист.

Ситуация в турнире остается напряженной: до завершения осенней части чемпионата осталось всего два тура. "Тюмени" необходимо максимально эффективно сыграть с "Машук-КМВ" (Пятигорск) и "Текстильщиком" (Иваново), одновременно рассчитывая на осечки конкурентов за место в первой шестерке золотой группы.

Среди позитивных моментов – прогресс 24-летнего Александра Бема, переведенного из крайнего защитника в среднюю линию: на новой позиции он заметно прибавил и стал лучшим бомбардиром команды. Вернулся в состав и опытный Иван Чудин, ныне капитан команды. Старается проявить себя и Руслан Болов, пришедший летом, хотя Артем Быковский, выступающий на правах аренды, пока не раскрыл весь свой потенциал.

Тюменские юниоры 12–14 лет регулярно уезжают в интернаты клубов премьер-лиги, но продолжают показывать высокие результаты. В этом году они выиграли зону "Урал – Западная Сибирь" в трех возрастных группах, опередив сверстников из крупных городов – Челябинска, Екатеринбурга и Омска, - сообщает Тюменская область сегодня.