В Тюмени откроют главную елку с ярмаркой и угощениями

27 декабря на Площади 400-летия Тюмени состоится открытие главной городской елки. Для гостей подготовили новогоднюю ярмарку с сувенирами, игрушками и изделиями ручной работы от местных мастеров. Здесь можно будет выбрать необычные подарки и букеты из хвойных веток, а также приобрести натуральные ели.

На площади будут работать два фудтрака, где тюменцы смогут согреться горячими напитками и попробовать свежую выпечку и сладости.