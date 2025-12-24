В Тюмени откроют главную елку с ярмаркой и угощениями

15:08 24 декабря 2025
27 декабря на Площади 400-летия Тюмени состоится открытие главной городской елки. Для гостей подготовили новогоднюю ярмарку с сувенирами, игрушками и изделиями ручной работы от местных мастеров. Здесь можно будет выбрать необычные подарки и букеты из хвойных веток, а также приобрести натуральные ели.

На площади будут работать два фудтрака, где тюменцы смогут согреться горячими напитками и попробовать свежую выпечку и сладости.

