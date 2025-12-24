Школьникам и студентам срочно нужно потратить все деньги с Пушкинской карты

Через неделю наступит Новый год, а вместе с ним закончится срок действия текущего лимита средств на Пушкинской карте - неиспользованный остаток будет аннулирован, имеющиеся на карте деньги можно потратить на билеты на культурные события этого, или уже 2026 года.
Актуальные выставки, концерты, спектакли и экскурсии можно найти на портале "Культура.РФ" или на сайтах местных учреждений, сообщает депкульутры ТО.
Программа в регионе пользуется популярностью. В 2025 году в Тюменской области было выпущено 18 311 новых Пушкинских карт. Общее число держателей карт среди молодёжи в регионе уже превышает 158 тысяч человек, что составляет более 91% от целевой аудитории.
