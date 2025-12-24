Казахстанский строительный гигант вошёл в тюменский кластер

В Тюмени прошла встреча с делегацией из Казахстана - и уже есть первые итоги сотрудничества. Крупнейший строительный холдинг Казахстана BI Group стал первым иностранным участником Строительно-индустриального кластера региона. Это событие открывает новые возможности для международного взаимодействия.

На бирже контактов, где встретилась 51 компания, казахстанские лесопереработчики проявили интерес к тюменским стройматериалам, а компания из Алматы заключила контракт на поставку местной косметики. BI Group также планирует закупать строительные материалы в Тюменской области.

В Торгово-промышленной палате отмечают, что такие встречи подтверждают конкурентоспособность тюменских предприятий на мировом рынке и открывают стратегические перспективы для дальнейшего сотрудничества с Казахстаном.