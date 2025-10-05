Выездную серию ВХЛ проведет тюменский ХК "Рубин"

15:47 05 октября 2025
Тюменский ХК "Рубин" готовится ко второй в наступившем сезоне ВХЛ выездной серии. На следующей неделе запланировано три матча.

7 октября, "Рубин" встретит ХК "Тамбов", 9 октября – ХК "Ростов". Завершит выездное турне поединок с "Бураном" в Воронеже 11 октября.

На данный момент "Рубин" провел 10 матчей. Всего в OLIMPBET чемпионате России каждый из 32 клубов сыграет по 62 матча (по 31 — на своем поле и поле соперника). 16 сильнейших команд продолжат борьбу в плей-офф за Кубок чемпиона России.

В 2025 году "Рубин" будет выступать до 28 декабря включительно. Таким образом, до боя курантов тюменской команде предстоит 29 матчей. Еще 23 поединка – до 18 марта 2026 года, когда завершится регулярный чемпионат, - сообщает Вслух.ру.

 

