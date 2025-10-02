Российские пенсионеры соревнуются в Тюмени в дартсе и ГТО

Около 700 участников из 78 регионов России, Казахстана, Белоруссии, Финляндии и Австралии собрались на тюменской земле, чтобы подтвердить: спорт не знает возрастных границ.

X юбилейная Спартакиада пенсионеров России стартовала в Тюмени, сегодня ее участники соревновались в дартсе, начались состязания в комплексе ГТО, вечером - церемония открытия спартакиады.

"Тюменская область по праву считается одним из спортивных центров страны. У нас создана инфраструктура, которая позволяет принимать соревнования федерального уровня. Более половины тюменцев "серебряного" возраста участвуют в программе "Активное долголетие". В 2024 году порядка 1200 пенсионеров региона получили знаки отличия ГТО, многие из них – золотые. А движение "серебряных" волонтёров уже стало примером для всей России", - отметил губернатор Александр Моор.