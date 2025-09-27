Победителю марафона "Врата Сибири" подарят машину, если он побьет рекорд 1992 года

В 1992 году Николай Керимов (на фото) в Тюмени марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) преодолел за рекордные 2:15:35. Это достижение стало источником вдохновения для многих поколений бегунов по всей России. Призом для Керимова за этот результат стал автомобиль "Москвич-2141". В 2025-м Тюмень вместе с возрождением марафона главным призом тоже решила выбрать автомобиль - только его получит тот, кто пробежит быстрее легенды.

Керимов, кстати, уже в Тюмени. В город своего спортивного успеха он прибыл по приглашению главы Максима Афанасьева, чтобы поддержать участников и вдохновить их на новые рекорды.

"Такие события, как марафон "Врата Сибири", — не просто спортивные состязания, это мост между прошлым и будущим, нить, связующая поколения и объединяющая нас любовью к спорту и здоровому образу жизни. Я приглашаю тюменцев прийти на праздник и поболеть за спортсменов!" - написал в своем тг-канале Максим Афанасьев.

Кстати, в 13:30 начнется Официальная церемония открытия XXVI Тюменского марафона "Врата Сибири".

Площадь у "Конторы Пароходства"

14:00 – Старт: Забег Героев на 1586 метров (Тюменская верста)

14:30 – Старт: Забег на 500 метров

14:50 – Старт: Забег на 250 метров

15:10 – Старт: Забег на 42 метра

14:45 – 15:25 – Церемония "Посвящение в марафонцы"

15:30 – Старт: Благотворительный забег с мэром на 1586 метров

15:45 – 21:00 – Развлекательная программа

16:00 – "Мода. Спорт. Традиции" – показ мод

18:00 – "Продвижения" концертно-танцевальная программа

Вокальный проект "Voice@Beat" (Тобольск), Группа "Аврора" (Тюмень), Сергей Черня (Тюмень), рок-группа "Зодчие" (Москва). В 20:30 начнется огненное шоу театра света и огня "Гелиос".

Имя претендента на автомобиль узнаем завтра.

В 08:00 состоится открытие 2 дня марафона, приветствие организаторов, презентация команды пейсмейкеров, общая разминка. Далее старты:

08:30 – забеги на 42,2 км и 21,1 км

08:40 – забег на 10 км

08:45 – забег на 5 км

08:55 – забег на 1 км

09:00 – 17:00 – Спортивное ЭКСПО, развлекательная программа

10:00 – "Звучат Врата Сибири" – концертная программа творческих коллективов Тюмени

12:00 – Мастер-класс по зумбе Ксении Дятловой

12:45 – Открытая тренировка по джаст-денсу от Фиджитап центра Тюмень

14:00 – 15:30 – Церемония награждения победителей Тюменского марафона "Врата Сибири"

15:30 – Церемония закрытия Тюменского марафона "Врата Сибири"

17:00 – Закрытие стартового городка.