ФК "Тюмень" сыграет с "Волгарем" дома

28 сентября, ФК "Тюмень" встретит соседа по турнирной таблице - "Волгарь" из Астрахани. Наш клуб готовится к последнему матчу сентября в рамках Золотой группы LEON-Второй лиги "А".

ФК "Тюмень" с 14 баллами сейчас на шестой строке. У нашей команды было четыре выигрыша, четыре проигрыша и две ничьи в последних матчах с "Машук-КМВ" и "Ленинградцем". "Волгарь" с 15 очками на пятом месте. Соперники уже встречались в этом сезоне, матч в Астрахани закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Матч 28 сентября начнется в 17 часов. На детские билеты при онлайн-покупке есть промокод "1961", у сопровождающего - "ФКТ". Скидки получают студенты СПО и вузов. Пенсионеры, инвалиды I, II, III групп, участники боевых действий, Герои России и другие льготные категории смогут попасть на трибуны бесплатно, - сообщает Вслух.ру.

