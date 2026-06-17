В Ишиме 18 мая пройдут антитеррористические учения

Оперативный штаб Тюменской области проведет антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств в пределах ул. Карла Маркса города Ишима, а также прилегающих к ней территорий, сообщает пресс-служба РУ ФСБ России по Тюменской области, сообщает информцентр правительства ТО.

В мероприятии примут участие сотрудники ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области.

Учения проводятся с целью отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

Жтелей и гостей города просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений.