В Ишиме 18 мая пройдут антитеррористические учения

Оперативный штаб Тюменской области проведет антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств в пределах ул. Карла Маркса города Ишима, а также прилегающих к ней территорий, сообщает пресс-служба РУ ФСБ России по Тюменской области, сообщает информцентр правительства ТО.
В мероприятии примут участие сотрудники ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области.
Учения проводятся с целью отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.
Жтелей и гостей города просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru