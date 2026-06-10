Тюменскую область продолжают атаковать грозы и ливни

11 июня на юге Тюменской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, гроза, предупреждает РСЧС ТО.

Телефон экстренной службы 112.

В ГУ МЧС уточнили, что неблагоприятные явления вероятны в Тобольске, Ишиме, Голышмановском, Аромашевском, Ишимском, Абатском, Сорокинском, Тобольском, Вагайском, Уватском округах.

В связи с прогнозируемыми опасными погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий на объектах ТЭК и ЖКХ, подтопления, риск ограничения движения и ДТП, задержки авиарейсов и так далее.

Рекомендации для населения при сильном дожде, ливне:

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;

- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Рекомендации для населения при грозе:

- если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье;

- если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема;

- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;

- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Рекомендации для населения при граде:

- по возможности не выходите из дома;

- находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;

- не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;

- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;

- соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте без присмотра детей! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;

- отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

- избегайте длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

Рекомендации для населения при повышении уровней воды:

- выведите сельскохозяйственную технику и автомобильный транспорт с прирусловых участков поймы;

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их подмыв и разрушение может привести к травмированию людей;

- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу воды.

Рекомендации для населения при ухудшении дорожной обстановки в связи с ожидаемыми погодными условиями:

- будьте предельно внимательными на дороге;

- строго соблюдайте установленный скоростной режим;

- выбирайте безопасную дистанцию и интервал между автомобилями;

- избегайте резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России по Тюменской области "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".