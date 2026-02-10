Снегопады могут осложнить обстановку на дорогах в Тюменской области

Неблагоприятных погодные явления ожидаются в Тюменской области 10 февраля - ночью и днем местами возможен сильный снег (6 мм и более), на дорогах могут образоваться снежные заносы.

"На федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог.Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", - предупредили водителей в информцентре правительства ТО.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06"