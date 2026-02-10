Строительную компанию в Тюмени оштрафовали на 500 тысяч рублей за дачу взятки

09:42 10 февраля 2026
Летом 2021 года строительная компания провела капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по улице Мельникайте, директор подрядной организации передал 30 тысяч рублей должностному лицу МКУ "Служба технического контроля" за составление исполнительной документации, беспрепятственную приемку выполненных работ и их оплату.

Непосредственные фигуранты дела уже осуждены, компанию наказали за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, сообщили в облпрокуратуре.

