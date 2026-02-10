Золотые слитки тюменца обнаружились в Москве

09:59 10 февраля 2026
55-летнего мужчину арестовали в Тюмени по делу о мошенничестве. В материалах дела указано, что он по инструкциям, поступившим якобы от сотрудников Федерального казначейства, приехал в Тюмень и забрал у мужчины сумку с золотыми слитками. Полиция его задержала в Москве, куда он должен был доставить сумку, сообщили в пресс-службе судов ТО.

Мужчина будет находиться под стражей до 4 апреля 2026 года, по инкриминируемой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В январе прокуратура Тюменской области публиковала историю о тюменском пенсионере, который под действием мошенников обменял более 14,8 млн рублей на 1,25 кг золота и отдал его курьеру. 

