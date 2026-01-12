Морозы до минус 32 градусов в Тюменской области ждут с 13 по 16 января

В Тюменской области прогнозируются морозы до -32 градусов, жителей региона просят учесть информацию и подготовиться к похолоданию.

13 января малооблачно, днем и вечером -26°..-28°, ночью похолодает до -32°, ветер северный, слабый.

14 января ясная погода, днем -29°, ночью -30°..-32°, ветер восточный, слабый.

15 января облачно с прояснениями, днем -26°..-27°, ночью -29°, ветер южный, слабый.

Морозы начнут отступать с 16 января, днем -23°, ночью -22°..-24°.