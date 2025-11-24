Мокрый снег и гололедицу обещают жителям Тюмени в ближайшие три дня

В ближайшие три дня в Тюмени ожидается мокрый снег, колебания температуры воздуха от +3°C до -8°C и сопутствующая этому гололедица, водителя и пешеходам рекомендуют быть быть предельно внимательными и осторожными.

Температура воздуха ночью опустится до -6°…-8°C, днём ожидается около 0°C (+1°…+3°C);

"Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость движения с учётом состояния проезжей части и видимости; избегать резких маневров и торможений; снижать скорость до минимальной при подъезде к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений. Пешеходам настоятельно советуют переходить дорогу осторожно и только в разрешенных местах, носить удобную обувь с противоскользящей подошвой, быть особенно внимательными при ходьбе по скользким поверхностям", - советуют тюменцам в тг-канале администрации города.