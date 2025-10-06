Реверс ввели на двух участках трассы Тюмень-Омск у Омутинского и Абатского

На двух участках федеральной трассы Тюмень—Омск ограничено движение.

Дорожные работы проводятся на 137 км автодороги Р-402 в Омутинском округе и на 348 км в Абатском округе. Организовано реверсивное движение. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим.

Получить помощь автолюбители могут по тел.: 8-800-200-63-06 или 112.