Реверс ввели на двух участках трассы Тюмень-Омск у Омутинского и Абатского

На двух участках федеральной трассы Тюмень—Омск ограничено движение.
Дорожные работы проводятся на 137 км автодороги Р-402 в Омутинском округе и на 348 км в Абатском округе. Организовано реверсивное движение. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим.
Получить помощь автолюбители могут по тел.: 8-800-200-63-06 или 112.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru