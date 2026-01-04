Праздник без лишних сантиметров: как накрыть новогодний стол без вреда для фигуры

Традиционные праздничные угощения можно сделать легче и полезнее, не теряя при этом их вкусовые качества. Врач-диетолог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Екатерина Сергеевна Плешакова рассказала, как насладиться любимыми блюдами без ущерба для здоровья и фигуры.

- Не стоит бояться оливье, в среднем калорийность салата на 100 гр выходит 200 ккал, конечно в зависимости от ингредиентов. Чтобы салат получился полезнее, можно попробовать консервированный горошек заменить на свежий, колбасу на курицу или креветки, а майонез на греческий йогурт с горчицей или взять легкий майонез (он менее калорийный).

- Избыток жирных и жареных блюд часто становится причиной тяжести в желудке, дискомфорта и нарушения пищеварения.

Готовьте мясо или рыбу на гриле или запеченными, это позволит сохранить полезные вещества и уменьшить количество жира. Майонезные заправки заменяйте оливковым маслом, йогуртовыми соусами или лимонным соком.

- Холодец — одно из традиционных русских блюд, которое часто подается на Новый Год. Холодец считается полезным блюдом благодаря высокому содержанию коллагена, минералов и витаминов группы B, которые способствуют укреплению суставов, улучшению состояния кожи и волос. Однако не стоит забывать и недостатки — это высокое содержание холестерина и насыщенных жиров, что может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе. А также высокая калорийность блюда может привести к увеличению веса при чрезмерном употреблении. Таким образом, холодец — это вкусное и полезное блюдо, но важно помнить о его умеренном потреблении.

- Соления и консервированные продукты имеют свои преимущества и недостатки. Как и во всем, здесь так же важно соблюдать меру и выбирать качественные продукты.

- После сытного основного меню десерт следует выбирать более легкий, например, свежие фрукты, ягоды или фруктовые салаты с йогуртовым или лимонным соусом. Можно попробовать сорбет украшенный свежими ягодами и мятой или горячий шоколад с маршмеллоу, - сообщает Мегатюмень.