Около 850 тысяч рублей выплатит магазин Тобольска покупательнице за травму ноги

В Тобольске сетевой магазин выплатит 846 тыс. рублей 54-летней женщине, которая при падении на обледеневшем крыльце получила закрытый перелом голени и заднего края большеберцовой кости, который причинил средней тяжести вред здоровью. Длительное время пострадавшая проходила стационарное и амбулаторное лечение.
Суд удовлетворил требования истицы и взыскал с магазина 846 тыс. рублей, в том числе компенсацию морального вреда 400 тыс. рублей, утраченный заработок в размере 118 тыс. рублей, затраты на лечение 19 тыс. рублей, расходы на адвоката 40 тыс. рублей и штраф за нарушение прав потребителя 269 тыс. рублей, сообщили в облпрокуратуре.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru