ФСБ задержала в Тюмени мужчину, готовившегося к теракту

11:17 17 июня 2026
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Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников спецслужб Украины, готовивших теракты, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В Тюмеской области планировалось на объектах ТЭК и ФСБ, задержанный рассказал, что через тайники получил сим-каты и самодельное взрывное устройство для подрыва линии "Транснефти" вблизи окружной дороги Тюмени, с которым его и задержали сотрудники ФСБ, следует из опубликованного  ведомством видео допроса.

Теги: ФСБ
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