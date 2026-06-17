ФСБ задержала в Тюмени мужчину, готовившегося к теракту

Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников спецслужб Украины, готовивших теракты, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В Тюмеской области планировалось на объектах ТЭК и ФСБ, задержанный рассказал, что через тайники получил сим-каты и самодельное взрывное устройство для подрыва линии "Транснефти" вблизи окружной дороги Тюмени, с которым его и задержали сотрудники ФСБ, следует из опубликованного ведомством видео допроса.