Двух школьников-зацеперов поймали на железной дороге в Тюмени

В Тюмени транспортные полицейские привлекли к ответственности родителей двоих несовершеннолетних зацеперов - школьники успели проехать на подножке грузового состава около 20 метров, пока их не остановил работник детской железной дороги, сообщили в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

13 июня около 17.00 в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на остановочной платформе 2143 км перегона "Тюмень – Войновка" прохожий мужчина задержал подростков, которые попытались проехать на подножке грузового состава.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно вышли на место, где их ожидал мужчина, который задержал юных нарушителей. Неравнодушный гражданин рассказал правоохранителям, что сам работает на детской железной дороге и когда он возвращался домой, то увидел двух подростков, которые только запрыгнули на подножку одного из вагонов грузового состава, начавшего движение. Железнодорожник окрикнул ребят и они сразу спрыгнули на землю. Юные нарушители успели проехать около 20 метров. Ими оказались тюменские школьники в возрасте 11 и 14 лет.

Стражи порядка доставили ребят в линейный отел, сообщив об инциденте законным представителям.

В разговоре с несовершеннолетними сотрудники ПДН установили, что подростки учатся в одной школе, проживают недалеко от железнодорожного перегона и иногда гуляют в зоне повышенной опасности.

С юными нарушителями и их родителями инспектор отделения по делам несовершеннолетних провел профилактическую беседу, напомнив о недопустимости опасных игр на железной дороге и рассказал о печальных последствиях зацепинга. Также инспектор настоятельно рекомендовал законным представителям следим за досугом своих детей, особенно во время летних каникул, когда школьники большую часть времени проводят на улице.

В отношении родителей подростков транспортные полицейские составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".

Информация об инциденте направлена в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, в подразделение органов внутренних дел по месту жительства подростков, а также в образовательное учреждение, где обучаются юные нарушители.