Вахтовый автобус и грузовик столкнулись в Исетском округе, один человек погиб, 12 пострадали

Ранним утром 15 июня на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 водитель вахтового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, В результате пострадали 12 человек, один из них скончался, два госпитализированы, остальные отпущены домой, сообщате ГУ МЧС по Тюменской области.
На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.
Прибывшие на место вызова сотрудник Главного управления МЧС России по Тюменской области провели деблокировку пострадавшего и ликвидировали последствия аварии.
Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Отдельно будет дана оценка соблюдению требований при перевозке граждан и эксплуатации транспорта.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки правоохранительных органов на контроле.
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