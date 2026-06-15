Вахтовый автобус и грузовик столкнулись в Исетском округе, один человек погиб, 12 пострадали

Ранним утром 15 июня на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 водитель вахтового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, В результате пострадали 12 человек, один из них скончался, два госпитализированы, остальные отпущены домой, сообщате ГУ МЧС по Тюменской области.

На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

Прибывшие на место вызова сотрудник Главного управления МЧС России по Тюменской области провели деблокировку пострадавшего и ликвидировали последствия аварии.

Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Отдельно будет дана оценка соблюдению требований при перевозке граждан и эксплуатации транспорта.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки правоохранительных органов на контроле.