Более 70% месячной нормы осадков вылилось на Тюмень за два часа

В ночь на 10 июня в Тюмени прошел залповый ливень - за два часа выпало 40 мм осадков, или 73% месячной нормы, это привело к подтоплениям на ряде улиц города, однако к утру большая часть воды сошла, на оставшихся территориях работают дорожные службы, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Дорожные службы оперативно среагировали на ситуацию и направили бригады по адресам, откуда поступили сообщения о затоплениях. Устранено подтопление на ул. Ставропольской в районе строения по ул. Московский тракт, 120а; очищены от мусора и последствий ливня подземные переходы; ведутся работы с применением спецтехники на межквартальных проездах во всех районах, но особое внимание – заречным микрорайонам", - сообщил Афанасьев.

В частном секторе работают подрядчики. Подтопление таких территорий чаще всего происходит из-за закопанных собственниками канав вдоль дороги и низкого расположения домов относительно уровня грунтовых вод. Проблемные места находятся на особом контроле городских служб.

Управляющие компании активно принимают меры по устранению причин и последствий протечек с кровель в МКД. Информацию аккумулирует ЕЦОР. Социальная и инженерная инфраструктура города функционирует в штатном режиме. Работы по очистке территорий от последствий ливня продолжаются.