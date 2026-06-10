Молния ударила в жилой дом в Тюмени

09:00 10 июня 2026
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Фото - https://max.ru/tmn_72

Вечером 9 июня Тюмень накрыла мощная гроза и с ливнями. В один из жилых домов в проезде Тихом у Европейской площади молния прилетела в стекло и оно полностью разбилось, пишет ЧС Тюмень.

В комментариях под постами комментаторы задаются вопросом, ест ли домах громоотводы и предлагают"проверочку бы сейчас по новостройкам провести на наличие громоотводов, особенно на высоких домах".

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