В Тюменской области введен режим ракетной опасности

На территории Тюменской области введен режим ракетной опасности. Это превентивная мера.

Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! В случае опасности укройтесь в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза ракетной опасности".

В целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии ракеты, в том числе ее обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам ракеты опасно для жизни.