Более ста мигрантов с одного ночного рейда доставили в полицию Тюмени

Сотрудники полиции Тюмени при силовой поддержке бойцов Росгвардии и частии представителей добровольной народной дружины провели оперативно-профилактический рейд по семи ночным заведениям с целью выявить и пресечь административные правонарушения, противодействовать незаконной миграции.

"По результатам работы в отдел полиции доставлено 105 человек. Двое иностранцев привлечены за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию. Выявлено четыре административных правонарушения по линии безопасности дорожного движения по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Один человек привлечен по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"", -сообщили в УМВД по Тюменской области.