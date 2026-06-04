Несуществующие ши-тсу: сообщения о раздаче собак приставами оказалось фейком

09:30 04 июня 2026
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3 июня в Тюмени в личных сообщениях, соседских и прочих чатах появились сообщения о том, что судебные приставы якобы бесплатно раздают собак породы ши-тсу, желающим спасти животных от ликвидации предлагалось позвонить на указанный в сообщении сотовый телефон.

В пресс-службе УФССП России по Тюменской области редакции пояснили, что объявление о собаках фейковое, причем его запустили во многих регионах России.

Теги: мошенники , собаки
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