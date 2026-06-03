Курьера мошенников, забравшего у пенсионера золотые слитки, будут судить в Тюмени

В Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу направлено дело о мошенничестве на 14 млн рублей, его фигурантом является 56-летний мужчина, который взял у пенсионера слитки и доставил их в Москву, сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом с целью хищения денег у пенсионеров. Соучастник позвонил потерпевшему и сообщил ложные сведения о якобы проводимой смене основного счета казначейства и под предлогом сохранения сбережений от возможной блокировки или утраты убедил мужчину снять с расчетных счетов все денежные средства, обменять их на слитки золота и передать уполномоченному лицу.

Потерпевший выполнил инструкции. После этого обвиняемый прибыл в Тюмень и забрал у 84-летнего мужчины три слитка золота массой 1,25 кг стоимостью более 14 млн рублей. Он доставил золото в Москву, где был задержан сотрудниками полиции.