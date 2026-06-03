Транспортные полицейские задержали в Тобольске трех браконьеров с 25 рыбами на 2,1 млн рублей

Житель Тобольска с сожительницей и знакомым при помощи донной сети выловили 4 краснокнижных осетра и 21 стерлядь. С незаконным уловом ночью в середине мая их задержали в ходе рейдового мероприятия сотрудники Тобольского линейного отделения полиции совместно с представителями агентства по рыболовству по Тюменской области. Инцидент произошел на 53 километре реки Тобол, сообщили в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

Рыболовную сеть длиной 50 метров, пропиленовый мешок с 4 живыми сибирскими осетрами и 21 стерлядью правоохранители обнаружили в их лодке. Разрешения на вылов с помощью плавной донной сети у граждан нет. Рыбу выпустили обратно в реку, но от ответсвенности браконьеров это не спасло - согласно заключению Федерального агентства по рыболовству Тюменской области ущерб водным биологическим ресурсам оценен в 2,118 млн рублей.

По словам задержанных, рыбу они ловили для себя. Установлено также, что пара ранее судима: она за разбой, он за кражу. теперь все трое стали фигурантами уголовных дел по статьям о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов. Время до суда подозреваемые проведут под подпиской о невыезде.