Пять строений сгорело в тюменском селе Успенка за одну ночь

Ночью 27 мая в поселке Успенка произошёл крупный пожар - сгорели хозяйственные постройки, расположеные близко друг к другу, обошлось без пострадавших, сообщили в Противопожарной службе ТО.

В 00.45 подразделения областной противопожарной службы выехали на тушение хозяйственных построек на улице Полевая. В результате пожара пострадало пять строений, расположенных в плотной застройке из деревянных конструкций. Общая площадь составила около 310 квадратных метров.