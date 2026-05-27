Пять строений сгорело в тюменском селе Успенка за одну ночь

17:08 27 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ночью 27 мая в поселке Успенка произошёл крупный пожар - сгорели хозяйственные постройки, расположеные близко друг к другу, обошлось без пострадавших, сообщили в Противопожарной службе ТО.

В 00.45 подразделения областной противопожарной службы выехали на тушение хозяйственных построек на улице Полевая. В результате пожара пострадало пять строений, расположенных в плотной застройке из деревянных конструкций. Общая площадь составила около 310 квадратных метров.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026