Участник "Боевого кадрового резерва" вошел в руководство центра "Алый парус"

Участник проекта "Боевой кадровый резерв" Дмитрий Павлов назначен заместителем директора детского морского центра "Алый парус".

"Это уже восьмое назначение. Дмитрий проходил стажировку под руководством моего заместителя Андрея Валерьевича Киселева в Департаменте имущественных отношений. Познакомился с работой всех подведомственных предприятий. На СВО участник проекта служил в Запорожской области, удостоен государственных и ведомственных наград. В 2023 году, работая на посту заместителя руководителя аппарата губернатора региона, Дмитрий принимал участие в мобилизации сил, чтобы остановить контрнаступление ВСУ в районе Мелитополя. Благодаря успешным совместным действиям наших военных и органов власти Запорожской области враг не прорвался к границам Крымского полуострова", - рассказал о Павлове губернатор Александр Моор.

У Дмитрия много много спортивных достижений, в том числе полученные на Кубке полпреда в УФО. Он кандидат экономических наук, имеет богатый управленческий опыт. "Уверен, знания и навыки ветерана СВО будут полезны для сферы дополнительного образования региона. Желаю удачи в новой должности, больше профессиональных и спортивных побед!"- поделился мнением Моор.