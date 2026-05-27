Более 3 тысяч тюменцев за прошлую неделю обратились к медикам по поводу присасывания клещей

15:49 27 мая 2026
По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 25 мая число пострадавших от присасывания клещей в Тюменской области достигло 7 274 человек, неделей ранее сообщалось о 4 153 обратившихся к специалистам.

Из общего количества с начала сезона с клещами "познакомились" 1 646 детей до 17 лет. Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципальных округах региона.

Зафиксировано 6 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 5 клещевым боррелиозом.

