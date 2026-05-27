Около 30 дорожных аварий произошло с участием самокатчиков в Тюменской области с начала сезона

В этом году в Тюменской области произошло 27 ДТП с участием электросамокатчиков, 31 человек получил травмы, в 19 из этих ДТП электросамокатами управляли дети. Увеличилось число ДТП с детьми на своих электросамокатах, приобретенных детям родителями, сообщил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Один из ярких примеров родительской безответственности зафиксировали в Ишиме. В городе двое школьников отстранены от управления электросамокатами мощностью 600 Вт. 10-летний ребенок привез 8-летнюю сестру в школу на таком электросамокате. На место вызвали мать детей и оштрафовали за передачу права управления лицу, заведомо не имеющего соответствующего права. Несколько дней назад женщина уже привлекалась за передачу за передачу права управления мощным электросамокатом 12-летнему сыну.