Добро.Центр в Тюмени готовит волонтеров из трех регионов для работы на фестивале молодежи

Ресурсный Добро.Центр Тюменской области победил во Всероссийском конкурсе по отбору центров привлечения и подготовки волонтеров Международного фестиваля молодежи-2026, и теперь команда рекрутеров из числа организаторов и лидеров добровольческого движения региона проводит собеседования с кандидатами в волонтерский корпус от Тюменской, Курганской областей и Югры.

На фестиваль в Екатеринбург по квоте отправятся лучшие из лучших 26 добровольцев из Тюменской области, 10 – из Курганской и 35 волонтеров из Югры. Сама волонтерская программа на Международном фестивале молодежи пройдет с 5 по 18 сентября. Итоги отбора станут известны в июле.

После отбора волонтеров работа Центра подготовки не завершается. Специалисты будут помогать коллегам решать возникающие вопросы дистанционно, поддерживать и освещать в региональных СМИ и официальных социальных сетях деятельность добровольцев.

Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Уже поступило более 100 тысяч заявок на участие от представителей 191 страны. Причем, запросов от иностранцев подано на 20 тысяч больше, чем от россиян. И это впервые в современной истории фестивалей.