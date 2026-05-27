Объёмы помощи с урегулированием проблемной задолженности в УрФО и Башкирии выросли почти на 50%

В первом квартале 2026 года больше 9 тысяч семей в УрФО и Республике Башкортостан урегулировали проблемную задолженность благодаря поддержке Сбера. Общая сумма урегулированной задолженности составила 9,6 млрд рублей — это почти на 50% больше, чем за такой же период прошлого года (в первом квартале 2025-го помощь получили 7,8 тысячи уральских и башкирских семей на общую сумму 6,4 млрд рублей). В целом по России за первые три месяца 2026 года специалисты Сбера помогли урегулировать задолженность 74 тысячам семей на сумму 69,4 млрд рублей.

Сбер предлагает людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, несколько механизмов урегулирования долгов — как предусмотренные законодательством РФ, так и собственные программы.

Государственные меры поддержки — кредитные и ипотечные каникулы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года граждане в пять раз чаще стали прибегать к этому механизму.

Тем, кто не может воспользоваться каникулами, Сбер предлагает собственные программы поддержки.

Реструктуризация — временное снижение ежемесячного платежа. Это самый востребованный механизм в текущем году: 5,3 тысячи клиентов Сбера в УрФО и Башкирии урегулировали долги на 4,5 млрд рублей.

Комплексное урегулирование — помощь с долгами по кредитам в Сбере и других банках. Эту программу выбрал 741 заёмщик, закрыв проблемы на 1 млрд рублей (годом ранее — 475 человек и 680 млн).

Мировое соглашение — реструктуризация для тех, у кого уже накопилась длительная просрочка, но без принудительного взыскания. В первом квартале 75 человек заключили такие соглашения на сумму 96 млн рублей.

Поддержкой можно воспользоваться по любым видам кредитов: ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта.

В экстренных ситуациях заёмщику могут предложить погасить задолженность за счёт продажи залогового имущества. Сделать это удобно на платформе Portal DA. С начала года благодаря этой площадке россияне продали активов на 5,6 млрд рублей.

Урегулировать трудные финансовые ситуации можно даже после начала процедуры банкротства: мировые соглашения и планы реструктуризации долгов заключили 478 клиентов Сбера по всей стране в первом квартале 2026 года. Это помогло им избежать банкротства и восстановить платёжеспособность.

Сбер также рассказывает клиентам о государственной программе социальных контрактов. Она помогает людям найти работу или получить новую профессию.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: