Жилой дом поврежден в Екатеринбурге в результате атаки БПЛА

08:07 25 апреля 2026
По Екатеринбургу утром в субботу совершена атака БПЛА, повреждён жилой дом, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется. В области действует режим "Ковер". Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и бдительность, не выходить на улицу без особой необходимости или если уже там, то найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой опасности атаки БПЛА".

