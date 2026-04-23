Три происшествия с участием самокатчиков с начала сезона зафиксировали в Тюмени

В середине апреля в Тюмени начинается сезон электросамокатов и уже произошло три ДТП, в них пострадали четыре человека, сообщили в администрации города.

Аварии произошли на частных, а не прокатных электросамокатах, уточнили в администрации города.

Сотрудники ГАИ регулярно проводят рейды по выявлению лиц, нарушающих ПДД на перекрёстках Тюмени. Согласно правилам, водителю самоката при пересечении пешеходного перехода необходимо спешиться. Штраф за проезд на самокате по "зебре" составляет 800 руб.