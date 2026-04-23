Лесной пожар на 12,9 га потушили в Тюменской области

За последние сутки в Тюменской области выявлен и ликвидирован один пожар на площади 12,9 га, на утро 23 апреля действующих лесных пожаров нет, сообщает деплеса ТО со ссылкой на данные региональной диспетчерской службы.

23 апреля в Ишимской авиазоне установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Тюменской - I класс (опасности нет). 24 и 25 апреля в Ишимской авиазоне прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тюменской - II класс (низкая степень), в Тобольской - I класс (опасности нет). В Уватской авиазоне класс пожарной опасности пока не установлен по погодным условиям.