Индийские туроператоры знакомятся с турпотенциалом Тюмеской области

Тюменскую область в рамках информационного тура с 12 по 14 июня посетили представители туриндустрии Индии. Инфотур организовало Агентство туризма и продвижения Тюменской области при поддержке Центра стратегических разработок и Минэкономразвития РФ.

Программа охватила ключевые интересы целевых туристов из Индии. Гости посетили основные достопримечательности в Тюмени и Ялуторовске, оценили инфраструктуру термальных комплексов, познакомились с технологиями Центра управления здоровьем Майер курорта "Марциаль", поучаствовали в "Сибирском карнавале" с погружением в культуру и традиции сибирских праздников, побывали в этностойбище северных народов "Увас Мир Хот".

"Стороны обсудили возможности формирования туристического продукта с учетом прямого регулярного авиасообщения Тюмень-Дубай-Тюмень, а также удобные стыковочные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Гости высоко оценили транспортную доступность региона", - сообщили в агентстве.