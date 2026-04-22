77 ландшафтных и 7 лесных пожаров зафиксировали в Тюменской области с 6 апреля

Несмотря на прохладную, местами снежную погоду, с начала пожсезона в Тюменской области зафиксировано 77 ландшафтных и 7 лесных пожаров, почти все возгорания предварительно произошли по вине местного населения, сообщили в деплеса ТО.

"Пожары удаётся оперативно ликвидировать благодаря системе мониторинга, современным технологиям и слаженному межведомственному взаимодействию. Так, работники Тюменской авиабазы, помимо лесных, потушили еще 29 ландшафтных пожаров. К работе они подключаются сразу после получения сигнала о возгорании. Первыми, как правило, на место выезжают операторы БПЛА и оценивают обстановку с воздуха: уточняют координаты очага, его площадь, интенсивность и направление движения огня. Эта информация позволяет выстроить оптимальную тактику тушения. После разведки к очагу направляются лесопожарные формирования. Такая система работы позволяет локализовать и ликвидировать пожар в кратчайшие сроки и на малых площадях" - пояснили в деплеса.

По всем фактам возгораний уполномоченные органы проводят расследования, выясняют обстоятельства и устанавливают виновных.

❗ Важно: прошлогодняя сухая трава, невзирая на погоду, является горючим материалом и может легко загореться. А огонь при ветровой нагрузке способен распространяться очень быстро и на большие расстояния. Любая неосторожность может привести к серьёзным последствиям.

Во время пожароопасного сезона запрещено:

— поджигать сухую траву;

— разводить костры;

— сжигать мусор;

— бросайте непотушенные сигареты и спички.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах:

— для граждан — до 30 тысяч рублей;

— для должностных лиц — до 50 тысяч рублей;

— для юридических лиц — до 400 тысяч рублей.

При обнаружении возгорания звоните по телефону 8-800-100-94-00 или 112.